Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 603, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA;
E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO INOLTRE IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI; RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO E ROMA CAMPOBASSO PER LA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 6 GENNAIO; I TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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