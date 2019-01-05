Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI, TRA FROSINONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE;
E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI;
RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 6 GENNAIO ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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