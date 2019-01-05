Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTEL ROMANO;
E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI;
RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 6 GENNAIO ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE REGIONALI ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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