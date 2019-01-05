Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA POSSIBILE PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO SULLE STRADE REGIONALI DEL TERRITORIO; IN PROVINCIA DELL’AQUILA DISPOSTO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, RICORDANDO CHE FINO AL PROSSIMO 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O DI PNEUMATICI INVERNALI;
RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, PER LA GIORNATA DI DOMANI 6 GENNAIO ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE REGIONALI ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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