Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 07:30

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SEGNALATA SOLO NEBBIA A BANCHI SULL’A1 TRA CHIUSI E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A CEPRANO.

VISIBILITA’ RIDOTTA PER NEBBIA ANCHE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E TIVOLI.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

A ROMA PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN COSTONE CHE FIANCHEGGIA LA STRADA, VIA DI SAN VITTORINO AL MOMENTO È CHIUSA (CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI). DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 042 CHE TRANSITA IN VIA POLENSE. MENTRE LA LINEA COTRAL SOSPENDE IL SERVIZIO

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, QUESTE ULTIME DUE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI;

IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.

