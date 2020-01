Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 08:30

VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 08.20 ALESSIO CONTI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SEGNALATA SOLO NEBBIA A BANCHI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E TIVOLI CON VISIBILITA’ AD 80 MT

A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA I KM 11 E 18 TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E AUSONIA.

A ROMA PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN COSTONE CHE FIANCHEGGIA LA STRADA, VIA DI SAN VITTORINO AL MOMENTO È CHIUSA (CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI). DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 042 CHE TRANSITA IN VIA POLENSE. MENTRE LA LINEA COTRAL SOSPENDE IL SERVIZIO

PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE STASERA A ROMA SI GIOCHERà L’INCONTRO DI SERIE A ROMA-TORINO ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO. GIA’ DALLE 19.00 VERRA’ PREDISPOSTA LA PARTICOLARE DISCIPLINA DI VIABILITA’ NELLA ZONA DELLO STADIO E IL POTENZIAMENTO DELLE CORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA ZONA E’ SERVITA DA 20 LINEE.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, QUESTE ULTIME DUE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI;

IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.

