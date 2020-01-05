Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 09.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.
I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22
A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA I KM 11 E 18 TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E AUSONIA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
A ROMA PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN COSTONE CHE FIANCHEGGIA LA STRADA, VIA DI SAN VITTORINO AL MOMENTO È CHIUSA (CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI). DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 042 CHE TRANSITA IN VIA POLENSE. MENTRE LA LINEA COTRAL SOSPENDE IL SERVIZIO
PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE STASERA A ROMA SI GIOCHERà L’INCONTRO DI SERIE A ROMA-TORINO ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO. GIA’ DALLE 19.00 VERRA’ PREDISPOSTA LA PARTICOLARE DISCIPLINA DI VIABILITA’ NELLA ZONA DELLO STADIO E IL POTENZIAMENTO DELLE CORSE DEL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA ZONA E’ SERVITA DA 20 LINEE.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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