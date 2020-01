Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 10:30

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.

I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO IN FASCIA ORARIA 9-22

A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA I KM 11 E 18 TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E AUSONIA. QUI ATTIVI MEZZI SPARGISALE

ATTIVI MEZZI INVERNALI ANCHE SULLA REGIONALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO E SULLA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA A CONFINE TRA LE PROVINCIE DI FROSINONE E LATINA. PRESTARE ATTENZIONE

A ROMA PER ACCERTAMENTI TECNICI SU UN COSTONE CHE FIANCHEGGIA LA STRADA, VIA DI SAN VITTORINO AL MOMENTO È CHIUSA (CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI). DEVIATA ANCHE LA LINEA DI BUS 042 CHE TRANSITA IN VIA POLENSE. MENTRE LA LINEA COTRAL SOSPENDE IL SERVIZIO

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA TERMINI CENTOCELLE TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER UN VEICOLO FERMO SUI BINARI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI LINEA 50 E 105

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral