Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

APRIMO CON L’A1 ROMA FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE

RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.

I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA SALARIA CODE A PASSOCORESE VERSO LA CAPITALE

PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO

A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA I KM 11 E 18 TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E AUSONIA. QUI ATTIVI MEZZI SPARGISALE

ATTIVI MEZZI INVERNALI ANCHE SULLA REGIONALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO E SULLA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA A CONFINE TRA LE PROVINCIE DI FROSINONE E LATINA. PRESTARE ATTENZIONE

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.

