Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIMO CON L’A1 ROMA FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE
RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.
I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SALARIA CODE A PASSOCORESE VERSO LA CAPITALE
PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO
A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA I KM 11 E 18 TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI E AUSONIA. QUI ATTIVI MEZZI SPARGISALE
ATTIVI MEZZI INVERNALI ANCHE SULLA REGIONALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO E SULLA PROVINCIALE 81 APPIA NUOVA A CONFINE TRA LE PROVINCIE DI FROSINONE E LATINA. PRESTARE ATTENZIONE
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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