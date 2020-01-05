Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIMO CON L’A1 ROMA FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE
RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.
I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI TRA VALLE DEL SALTO E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE TERAMO, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
INCIDENTE SULLA PONTINA A SPINACETO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO CASTEL ROMANO
RIMOSSO UN INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, RESTANO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SALARIA CODE A PASSOCORESE VERSO LA CAPITALE
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral