Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIMO CON L’A1 CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E FERENTINO VERSO ROMA, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE
RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.
I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22
INCIDENTE SULLA PONTINA A SPINACETO CI SONO CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO CASTEL ROMANO
PER GLI EVENTI NEL LAZIO OGGI ALLE 15.00 A VITERBO IL CORTEO PER LA CALZA DELLA BEFANA PIÙ LUNGA DEL MONDO. GIÀ ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN SISTO E PIAZZA DEL PLEBISCITO. INOLTRE DALLE 14.00 IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SI ESTENDERÀ LUNGO LE VIE INTERESSATE DAL CORTEO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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