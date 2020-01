Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 4 GENNAIO 2020 ORE 15.20 MANUELA CIAMPI

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA

OGGI ALLE 15.00 A VITERBOIN OCCASIONE DELL’EVENTO PER LA CALZA DELLA BEFANA PIÙ LUNGA DEL MONDO SONO GIÀ ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN SISTO E PIAZZA DEL PLEBISCITO E LUNGO LE VIE INTERESSATE DAL CORTEO

RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.

I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22

A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, QUESTE ULTIME DUE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI; IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI

