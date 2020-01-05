Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 4 GENNAIO 2020 ORE 16.20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
IL TRAFFICO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO IN QUESTE ORE POMERIDIANE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA ALTRE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE.
I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI.
PER IL MOMENTO E TUTTO A PIU’ TARDI
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