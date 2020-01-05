Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 17.20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CRITICITA’ IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO APPIA
IN ENTRATA A ROMA INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTRADA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E RACCORDO, STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE SI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO DEL RACCORDO
RIMANENDO SULLA A1 CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER CODE A TRATTI TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA E ANCORA CODE SULLA A1 FIRENZE ROMA DA ATTIGLIANO A GRAFFIGNANO IN DIREZIONE FIRENZE
TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CITTA’
IN FINE SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA I CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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