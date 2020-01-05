Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 18.20 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CRITICITA’ IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO ARDEATINA ALLO SVINCOLO ROMANINA
SULLA A1 ROMA NAPOLI LA SITUAZIONE RESTA INVARIATA TRAFFICO INTENSO PER CODE A TRATTI TRA CEPRANO E VALMONTONE A SEGUIRE SULLA FIRENZE ROMA A SEGUITO DI UN INCIDENTE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA TORREVONOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE, STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ENTRAMBE IN DIREZIONE CITTA’
SULLA VIA APPIA CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA SULLA A24 ROMA TERAMO TRA TOGLIATTI E FIORENTINI E A SEGUIRE ALTRI RALLENTAMENTI TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST ENTRAMBI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA, RESTANDO SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA ANCHE TRA LATINA E BORGO PIAVE NELLE DUE DIREZIONI.
DA MANUELA CIAMPI è TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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