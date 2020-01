Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 19:00

VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 18.50 MANUELA CIAMPI

IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CRITICITA’ IN CARREGGIATA ESTERNA PER RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO ARDEATINA ALLO SVINCOLO ROMANINA

SULLA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO INTENSO PER CODE A TRATTI TRA CEPRANO E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA A SEGUIRE SULLA FIRENZE ROMA A SEGUITO DI UN INCIDENTE RESTANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN ENTRATA A ROMA CODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA VIA APPIA CODE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA

SI RALLENTA SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA, RESTANDO SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA ANCHE TRA LATINA E BORGO PIAVE NELLE DUE DIREZIONI.

STASERA A ROMA SI GIOCHERà L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A ROMA-TORINO ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO. GIA’ DALLE 19.00 VERRA’ PREDISPOSTA LA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO E IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA ZONA E’ SERVITA DA 20 LINEE DI BUS.

