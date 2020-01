Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 19:30

VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 19.20 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

NON CI SONO PROBLIMI SULLA VIABILITA’ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO

MENTRE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI VIAGGIA A RILENTO PER CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA

CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CITTA SIA DA SETTEBAGNI PER QUANTO RIGUARDA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SIA DA TORRENOVA PER QUANTO RIGUARDA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO ANCORA RALLENTAMENTI DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI E ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIRZIONE CITTA’

STASERA A ROMA SI GIOCHERà L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A ROMA-TORINO ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO. GIA’ DALLE 19.00 VERRA’ PREDISPOSTA LA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO E IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE LA ZONA E’ SERVITA DA 20 LINEE DI BUS.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral