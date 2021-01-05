Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
TRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SUL GRA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA
RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”.
VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.
PER IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE TERRACINA PONZA DELLE 8:00 HA ANTICIPATO LA PARTENZA ALLE 5:30 E LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DELLE 15:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30
INFINE PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI NELLA GIORNATA DI OGGI
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
E’ TUTTO
DA ASTRAL INFOMIBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral