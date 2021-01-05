Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 07:30

di - 05 Gennaio 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 4 GENNAIO 2021 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
    TRAFFICO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO SUL GRA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA
    RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”.
    VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.
    PER IL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE TERRACINA PONZA DELLE 8:00 HA ANTICIPATO LA PARTENZA ALLE 5:30 E LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DELLE 15:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30
    INFINE PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI NELLA GIORNATA DI OGGI
    PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
    E’ TUTTO
    DA ASTRAL INFOMIBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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