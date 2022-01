Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI

ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO CON UN INCIDENTE, CHIUSA A CAUSA DI UN SINISTRO VIA DELLA SOLFARATA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SANTA PALOMBA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA

PASSIAMO AL TRAFFICO

AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO SULLA A24 ROMA TERAMO

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI, NEL TRATTO TRA PRIVERNO E SEZZE ROMANO. I TRENI VIAGGIANO CON 60 MINUTI DI RITARDO

DI CONSEGUENZA RALLENTATA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA. ANCHE QUI RITARDI FINO A 60 MINUTI

TERMINIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TRAM 3 VIAGGIA SU TRAM NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE VALLE GIULIA,

E’ INVECE SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE.

RICORDIAMO CHE PER SALIRE SU BUS, TRAM, METRO E TRENI È NECESSARIA LA MASCHERINA DI TIPO FFP2.

OBBLIGATORIO DAL PROSSIMO 10 GENNAIO IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO SU TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

PER IL MOMENTO E' TUTTO

Servizio fornito da Astral