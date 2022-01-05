Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA, A ROMA UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO
FORTI RITARDI PER I BUS DELLE LINEE 201, 223 E 301
SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE CI CARREGGIATA, VERSO IL CENTRO
PER GLI EVENTI
IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE
L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – EMPOLI, PER IL CAMPIONATO DI SERIE “A” DOMANI ALL’OLIMPICO, CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 14.30
A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL MATTINO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE
A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral