Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 15:30

TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA, A ROMA UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO

FORTI RITARDI PER I BUS DELLE LINEE 201, 223 E 301

SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE CI CARREGGIATA, VERSO IL CENTRO

PER GLI EVENTI

IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE

L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – EMPOLI, PER IL CAMPIONATO DI SERIE “A” DOMANI ALL’OLIMPICO, CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 14.30

A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL MATTINO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’

