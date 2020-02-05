Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE RACCORDO
TERMINIAMO CON L’APPIA, DOVE SI STA IN FILA TRA CIAMPINO E IL GRA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL MOMENTO È TUTTO CHIUDIAMO CON MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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