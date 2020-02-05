Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 8.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIOINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E L’ARDEATINA
SEMPRE IN ESTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E LA PISANA
IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA NEL TRATTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE RACCORDO
SULL’APPIA SI STA IN FILA TRA CIAMPINO E IL GRA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
TERMINIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA CAUSA MALTEMPO SULLA LINEA ROMA-ANCORA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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