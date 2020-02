Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA BIS E CASSIA

SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO

IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI CAUSA INCIDENTE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO

PROSEGUENDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO, E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULL’APPIA SI STA IN FILA TRA CIAMPINO E IL GRA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TERMINIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA CAUSA MALTEMPO SULLA LINEA ROMA-ANCORA

SI REGISTRANO RITARDI FINO A 90 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO

PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

