Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA LA FLAMINIA E CASSIA. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE.
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E L’APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI CAUSA INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA. PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’AURELIA E CASAL DEL MARMO
PROSEGUENDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO SOSPESO CAUSA MALTEMPO SULLA LINEA ROMA-ANCONA, IN DIREZIONE ANCONA, CON FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE ROMA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO. ATTIVO UN BUS SOSTITUTIVO TRA TERNI E FOLIGNO.
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral