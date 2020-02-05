Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA LA FLAMINIA E CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA. PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’AURELIA E CASAL DEL MARMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN FILA DA TORRENOVA AL GRA, IN DIREZIONE ROMA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO SOSPESO CAUSA MALTEMPO SULLA LINEA ROMA-ANCONA, IN DIREZIONE ANCONA, CON FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE ROMA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO. ATTIVO UN BUS SOSTITUTIVO TRA TERNI E FOLIGNO.
PER IL MOMENTO È TUTTO. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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