Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LA FLAMINIA E CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE PRECEDENTE.
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA-TERAMO.
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-ANCONA IL TRAFFICO RESTA SOSPESO CAUSA MALTEMPO, IN DIREZIONE ANCONA. FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE ROMA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO. ATTIVO, INOLTRE, UN BUS SOSTITUTIVO TRA TERNI E FOLIGNO.
PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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