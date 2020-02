Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LA FLAMINIA E CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE PRECEDENTE.

SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA-TERAMO.

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-ANCONA IL TRAFFICO RESTA SOSPESO CAUSA MALTEMPO, IN DIREZIONE ANCONA. FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE ROMA

SI REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO. ATTIVO, INOLTRE, UN BUS SOSTITUTIVO TRA TERNI E FOLIGNO.

