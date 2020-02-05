Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
DISAGI INVECE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE SULLA STATALE APPIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CISTERNA E TOR TRE PONTI, IN ENTRAMBI LE DIREZIONI
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO, IN DIREZIONE NAPOLI
RITARDI FINO A 40 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO
MENTRE E’ TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA-ANCONA, IN SEGUITO ALLA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO, CAUSA MALTEMPO, IN DIREZIONE ANCONA.
SI REGISTRANO TUTTAVIA RITARDI FINO A 180 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO.
PER IL MOMENTO È TUTTO. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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