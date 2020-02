Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE.

NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

DISAGI INVECE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

E’ TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IN SEGUITO AD UN RALLENTAMENTO PER GUASTO TECNICO

I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI

PER IL TRASPORTO VIA MARE

A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE NON SARA’ EFFETTUATA LE CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30

MENTRE LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 13.30

PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

