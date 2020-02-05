Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA A 24 ROMA TERAMO E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’ A 24 TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO
SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA NOMENTANA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA TOR LUPARA E MENTANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SPOSTIAMOCI SU VIA DI VERMICINO,CODE TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASSILINA NELLE DUE DIREIZONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI VIA PRENESTINA, TRA PRATO FIORITO E RACCORDO
INFINE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-VERONA., MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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