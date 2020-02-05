Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SU VIA NOMENTANA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA TOR LUPARA E MENTANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E OLGIATA
SPOSTIAMOCI SU VIA DI VERMICINO,CODE TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA NELLE DUE DIREIZONI
RIMANIAMO SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI
INFINE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-VERONA., MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
E’ STATO RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA FERMATA BARBERINI DELLA METRO A SOLO IN USCITA. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA 10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI
SEMPRE SULLA LINEA A E’ ANCORA CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA,ATTIVA LA NAVETTA BUS MA 13
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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