Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 ROMA TERAMO MENTRE IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI INCIDENTE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA
ANCHE SU VIA DI VERMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA TORRE DELLO STINCO NEI DUE SENSI
SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SI STA IN CODA TRA VIA NETTUNENSE E VIA ARDEATINA IN DIREZIONE DI SANTA PALOMBA
ANDIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE 600 ARIANA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, INCOLONNAMENTI TRA VIA CASILINA E VIA VALLE DELL’OSTE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE A CAUSA DI LAVORI
INFINE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-VERONA., MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral