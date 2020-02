Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENSETINA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA A24 E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULL’A 24 ROMA TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE TERAMO

SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SI PROCEDE A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA PONTINA CODE TRA VIA DI PRATICA E VIA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA ANCHE A CASUA DI LAVORI

MENTRE SU VIA CASILINA PERMANGONO CODE A SEGUTO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

E’ STATO RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA FERMATA BARBERINI DELLA METRO A SOLO IN USCITA. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA 10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI

