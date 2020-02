Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E PISANA A CAUSA DIUN PRECEDENTE INCIDENTE

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E NOMENTANA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO SI CIRCOLA UNA SOLA CORSIA DI MARCIA

SU VIA PONTINA SI STA IN CODA A CAUSA DI LAVORI TRA VIA DI PRATICA E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA

PASSIAMO AI CANTIERI

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 6 FEBBRAIO RIMANE CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA IN FASCIA 22-6. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, QUESTA SERA DALLE ORE 21 SINO A DOMANI ALLE ORE 6 E’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALL’A 1 DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI PER LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’ STATO RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA FERMATA BARBERINI DELLA METRO A SOLO IN USCITA. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA 10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

