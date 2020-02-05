Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA TRA NOMENTANA E A 24 E A SEGUIRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA PONTINA ETIBURTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN ESTERNA.
RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI A CAUSA DI UN INCIDENTE, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSI DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE
RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VITINIA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE
SULLA SR 577 DI CAMPOTOSTO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE TRA IL KM 26+400 E IL KM 39 A CURA DI ASTRAL SPA,PRESTARE ATTENZIONE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral