Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ 5 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO

SUL TRATTO URBANO DELL’ A24, DOVE PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA DI VERMICINO PERMANGONO CODE TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI

PASSIAMO AI CANTIERI

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 6 FEBBRAIO RIMANE CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA IN FASCIA 22-6. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, QUESTA SERA DALLE ORE 21 SINO A ALLE ORE 6 DI DOMANI SARA’ CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALL’A 1 DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI PER LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. PRESTARE ATTENZIONE

INFINE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

E’ STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DELLA SP 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

