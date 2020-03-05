Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 7.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DA RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA TRA CASTEL ROMANO E L’INCROCIO CON VIA PRATICA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILA E CASL BERNOCCHI
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA LINEA LENTA ROMA-FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINE ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral