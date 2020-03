Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 08.05 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DA RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDNET TRA POMEZIA NORD ED IL BIVIO CON VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILA E CASL BERNOCCHI

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRESA LA NORMALE CIRCOLAZIONE SULLA LINEA LENTA ROMA-FIRENZE RALLENTATA UIN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO

INTERROTTA INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CHIUSI-ATTIGLAINO-VITERBO NELLA TRATTA ATTIGLIANO-VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO SULLA LINEA ELETTRICA, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

