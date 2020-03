Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 08.35 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DA RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO VI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

ANDIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATICA, ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CHIUSI-ATTIGLAINO-VITERBO NELLA TRATTA ATTIGLIANO-VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO SULLA LINEA ELETTRICA, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

