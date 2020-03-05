Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 09.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA E DELLA TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
ANDIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREIZONE DI ROMA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANNCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E DI COLLE VERDE, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E SULLA NETTUNENESE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CHIUSI-ATTIGLAINO-VITERBO NELLA TRATTA ATTIGLIANO-VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO SULLA LINEA ELETTRICA, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral