Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 10:30

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANNCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E DI COLLE VERDE, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI SULLA NETTUNENESE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CHIUSI-ATTIGLAINO-VITERBO IN PRECEDENZA BLOCCATTA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA ATTIGLIANO E VITERBO, I TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO

