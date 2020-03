Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANNCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E DI COLLE VERDE, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI SULLA NETTUNENESE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO INIZIATI I LAVORI PER L’INTERSCAMBI DELLA METRO B CON LA LINEA C NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI FINO AL 6 AGOSTO L’ULTIMA CORSA DELLA METRO B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA ALLE ORE 21, IN SEGUITO SARA ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA SOSTITUTIVO, REGOLARE INVECE IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral