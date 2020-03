Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE AUTOSTRADE DELLA REGIONE, ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI E CODE PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CISTERNOLE NEI DUE SENSI

SU VIA APPIA SI STA IN CODA IN DIREZIONE DI ALBANO ALTEZZA CAVA DEI SELCI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO.

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DE LNODO DI SCAMBIO DELLA METRO B-C FINO AL 6 AGOSTO L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA SARA’ ALLE ORE 21.00,

A PARTIRE DALLE 21,00, SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATA MB MENTRE PROSEGUIRÀ REGOLARMENTE . IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

DAL 9 MARZO E SINO AL PROSSIMO 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE ALLA LIENA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI ALLA STAZIONE DI LATINA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE RICORDIAMO

SULLA SR 627 DELLA VANDRA IN SEGUITO A FRANA E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI PESANTI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 QUINTALI (ESONERATI MEZZI CO.TRAL), DAL KM 32+150 CIRCA AL KM 32+950 SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO). ISTITUITO LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H

DA VALERIA VERNINI E DA STRAL INFORMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral