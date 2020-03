Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE AUTOSTRADE DELLA REGIONE, ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA SI STA IN CODA IN DIREZIONE DI FRATTOCCHIE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI E A SEGUIRE ALL’ATEZZA DLE CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CISTERNOLE NEI DUE SENSI

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SU VIA CASILINA SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI :

SULLA VIA DEL MARE PROSEGUONO FINO AL 14MARZO I LAVORI DAL KM 16+700 ALTEZZA CENTROGIANO FINO ALLO SVINCOLO IN DIREZIONE DI ACILIA,IN FASCIA 9.30-16 . PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE A 30KM/H.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO SULLA LINEA DELLA METRO C NELL’INTERA TRATTA E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA A CAUSA DELL’INTERRUZIONE DOVUTA AD UN GUASTO.

IN CHIUSURA IL METEO:

A PARTIRE DALLA MATTINA DI DOMANI 6 MARZO E PER LE SUCCESSIVE 12H ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

