Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 17:15

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA

CODE SULL’A24 ROMA TERAMOA CAUSA DEI LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA NELLE DUE DIREZIONI. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LE ORE 18 DI OGGI

SU VIA PALOMBARESE INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI SANATA LUCIA IN DIREZIONE DI PALOMBARA SABINA

SU VIA APPIA SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E ILC ENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

NELLLA PROVINCIA DI FROSINOENSULLA SR 627 DELLA VANDRA IN SEGUITO A FRANA E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI PESANTI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 QUINTALI (ESONERATI MEZZI CO.TRAL), DAL KM 32+150 CIRCA AL KM 32+950 SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO). ISTITUITO LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H

A RIETI DOVE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO RIMANE CHIUSA A CAUSA DI NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO NELLE DUE DIREZIONI

