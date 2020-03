Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO

INCOLONNAMENTI SU VIA TIBURTINA NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E SETTECAMINI E A SEGUIRE TRA TIVOLI E TIVOLI TERME

SU VIA PALOMBARESE INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA FORMELLO IN DIREZIONE DI PALOMBARA

MENTRE SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA NEI DUE SENSI

A POMEZIA SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI NEL CENTRO URBANO DI VELLETRI, CODE PER TRAFFICO INTENSO SU SP600 ARIANA,VIA CASILINA SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DAL CENTRO ABITATO

