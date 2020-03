Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 18.05 VALERIA VERNINI

TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO SUL GRANDE RACCOROD ANULARE, INE STERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD M,ENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA

SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTII TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELEL DUE DIREZIONI

PERMANGONO CODE SU VIA PALOMBARESE VIA DI MARCO SIMONE E VIA FORMELLO IN DIREZIONE DI PALOMBARA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SU VIA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE DELL’ALTA VELOCITA’ SULLA LINEA ROMA NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA TORA E PICCILLI. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI

ANCHE LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CASERTA E MADDALONI . I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI.

