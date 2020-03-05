Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PRIMI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SU VIA TIRBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA FORMELLO IN DIREZIONE DI PALOMBARA
SPOSTIAMOCI SU VIA NOMENTANA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E NEL CENTRO URBANO DI MENTANA
SU VIA SALARIA PERMANGONO CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCCAMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA PAVONA E CECCHINA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA VIA DLE MARE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SI STA IN CODA TRA VIA DELLA TORRETTA E SANTA PALOMBA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLANZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SIA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI CHE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO. I TRENI IN VIAGGIO STANNO REGISTRANDO RISTARDI FINOA 15 MINUTI
-DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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