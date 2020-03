Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI

INZIAMO CON IL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA E A SEGUIRE CODE TRA PISANA E AURELIA DOVUTE ALLE RIPERCUSSIONI DEI LAVORI SU VIA AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE NELEL DUE DIREZIONI , CODE A TRATTI TRA SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO.

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DE LNODO DI SCAMBIO DELLA METRO B-C FINO AL 6 AGOSTO L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA SARA’ ALLE ORE 21.00,

A PARTIRE DALLE 21,00, SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATA MB MENTRE PROSEGUIRÀ REGOLARMENTE . IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

DAL 9 MARZO E SINO AL PROSSIMO 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE ALLA LIENA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI ALLA STAZIONE DI LATINA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

