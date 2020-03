Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 19.35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO CON IL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SU VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMNI NELLE DUE DIREZIONI

PERMANGONO INCOLONNAMENTO SU VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA FORMELLO IND IREZIONE DI PALOMBARA

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ANDIAMO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO , LA SP140 VIA PAPALINA, CHIUSA AL TRAFFICO NELEL DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 1+800.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI :

RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNIXXIII IN DIREZIONE PINETASACCHETTI. I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TUNNEL CONTINUERANNO IN ORARIO NOTTURNO, TRA LE 22 E LE 6, SINO ALLA NOTTE TRA IL 22 E IL 23 MARZO.

IN CHIUSURA IL METEO:

A PARTIRE DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24/30H ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral