Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE AUTOSTRADE DELLA REGIONE ECCETTO SUL

RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ANDIAMO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO , DOVE LA SP140 VIA PAPALINA E’ CHIUSA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 1+800.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO.

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO DELLA METRO B-C FINO AL 6 AGOSTO L’ULTIMA CORSA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA SARA’ ALLE ORE 21.00,

A PARTIRE DALLE 21,00, SARÀ ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATA MB MENTRE PROSEGUIRÀ REGOLARMENTE . IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO

INFINE RICORDIAMO

NELLLA PROVINCIA DI FROSINONE SULLA SR 627 DELLA VANDRA IN SEGUITO A FRANA E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI PESANTI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 QUINTALI (ESONERATI MEZZI CO.TRAL), DAL KM 32+150 CIRCA AL KM 32+950 SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO). ISTITUITO LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H

SPOSTIAMOCI A RIETI DOVE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO RIMANE CHIUSA A CAUSA DI NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL METEO:

A PARTIRE DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24/30H ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral